Juhtkiri: allergikute õudusunenägu

Kevad on inimeste jaoks valdavalt tore ja ilus aeg. Lumi sulab ja lillenupud pistavad pea mullast, ilmad lähevad soojemaks ning kogu selle valguse ja soojusega jagub kahejalgsetel rohkem energiat ja elurõõmu. Pikk talv on jälle võidetud. Aga siis on see üsna suur hulk inimesi, kellele seostub kevad tilkuva nina ja punetavate silmadega.