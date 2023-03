Lasila emad tahavad lastele haridust, Sõmeru mehed keskväljakut

Rakvere valla juhid tutvustasid 2022. aasta oktoobris Lasila põhikooli õpilaste vanematele ahjusooja valla haridusvõrgu korrastamise analüüsi. Lastevanemad mõistsid, et raha on vähe ja midagi on vaja ette võtta. Vallavanem Maido Nõlvak kinnitas, et õppetöö koolis jätkub.