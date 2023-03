Perearstide selts tahab parandada esmatasandi tervishoidu

Tervisemure lahendus algab perearsti meeskonnast. Esmatasandi teenuseid ja e-teenuseid tuleb laiendada – esmatasandi võrgustikku on vältimatu kaasata taastusravi, koduõendus, kooliõendus, vaimse tervise õendus, iseseisev ämmaemandusabi ja teised vajalikud teenused.

Kes vajavad teenust kõige rohkem, peaksid seda saama kiiremini. E-konsultatsioonist peab saama peamine konsultatsioonivorm meedikute vahel, sest see tagab, et patsient on vastavalt tervisemure tõsidusele õigel ajal õiges ravietapis.