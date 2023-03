Tärkavast loodusest leiab turgutust üllatavaist taimedest

Lahemaa rahvuspargis metsade keskel toimetav loodusterapeut Hipe Rohila märkis esimese asjana, et juba on käes aeg vahtramahl jooksma lasta. “Mul siin Söeaugu ürgorus on veel meetrised hanged, praegu on fookus puudel – mahlal ja pungadel,” ütles Rohila. Kevadise vitamiinivaeguse vastu soovitab loodusterapeut praegu keeta männiokkateed, mis aitab pakkuda erksust, turgutada enesetunnet ja immuunsust ning on väga kõrge C-vitamiini sisaldusega. “Männiokkad on praegusel ajal väga kuldaväärt, piisab ühest-kahest oksakesest, et vajalik vitamiinikogus läbi tee kätte saada,” juhendas Hipe Rohila.