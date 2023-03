Enim vaevusi põhjustab ennekõike õietolmuallergia, selle all kannatavatel inimestel on pungade puhkemise ajal ja enne seda kõige keerulisem. Õietolmuallergia avaldub kõige sagedamini heinapalavikuna ehk silmade, nina ja bronhide reaktsioonina tolmule. Sealjuures on niisama oluline tähele panna, et ka kevadeootuses tuppa toodud pajutibud, kaseoksad, tulbid ja kasvama sätitud lihavõttemuru võivad reaktsiooni esile kutsuda. Allergikule ei pruugi need sugugi sobida.