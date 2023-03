Millal on hea aeg hakata ehitama abihoonet või välikööki?

Lauri Labe kinnitab, et pikema päevaga kaasneb ka tellimuste kasv. "Kevadel hakkavad tellima need, kes on saanud seni ehitust edasi lükata. Talvel on betoonitööd kallimad - peame betooni valmistamisel kasutama lisaenergiat, et soojendada vett ning materjale. Ehitajal omakorda tuleb paigalduse käigus valatud konstruktsioone külmakahjustuste tekkimise eest katmise ja kütmisega kaitsta. Nii et võimalusel oodatakse soojemat aega, mil riske vähem," kinnitab Labe, kelle sõnul on siinkohal rõhk just eratarbijatel, kes ehitavad iseendale. "Suurtel projektidel on oma ajakava ja seal tuleb tähtaegadest kinni hoida iga ilmaga."

Halvim kooslus on päike ja tuul

Betoonimeistri kvaliteedijuht juhib tähelepanu, et ka kevadel ei maksa ehituse alustamisega kiirustada. "Meil on olnud juba mitmeid sooja päikesega päevi ja lumikate on hakanud sulama. Sellegipoolest on praegune ilm veel petlik, sest öösiti võib tulla korralik miinus." Labe sõnul on muutlik ilm betoonitööde juures parajaks proovikiviks, sest ehitaja võib sooja saabudes muutuda hooletumaks. "Kui sügise poole külm pigem andestab, sest maapind on niipalju soe, et annab seda edasi valatud betoonile, siis praegu on vastupidi - maapind on külm ja sellele lisandub omakorda öine külm. Kui betoon ei ole veel saavutanud oma vajalikku survetugevust, mis on vähemalt 5 megapaskalit, siis lõhub vee jäätumine betooni struktuuri. Pinnakiht hakkab kooruma, tulemus on kole ja seda nii väljanägemiselt kui ka konstruktiivselt," kirjeldab Lauri Labe külma mõju. Seetõttu ei saa betoonitöö juurde käivatest talvistest võtetest veel loobuda, kuigi mõni päev võib tunduda juba väga soe ja kevadine.