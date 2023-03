Kaitseliitlased viisid läbi õpilaste koolitunni

Vanemveebel rääkis noortele, milleks on riigikaitse vajalik ja mil moel on võimalik ka selles valdkonnas karjääri teha. "Tänapäeval ei ole riigikaitse olulisuse osas kellelgi enam küsimusi. See on meie kohustus ja vastutus, et kui oht on käes, peame oma kodumaad kaitsma," ütles Aid. "Kui noortel meestel seisab peale kooli lõpetamist ees kohustus ajateenistus läbida, siis tegelikult peale seda võib kaaluda teha karjääri ka Kaitseväes, sealhulgas naistel, kui selleks on muidugi kutsumus ja hea motivatsioon."