Virulane stardib maailma suurimal maastikurattavõistlusel

Steinburgi jaoks on see esimene kord üritusel osaleda, kuid naine on varem öelnud, et see on ka üks tema unistuste võistlusi, mida läbida. Tegu on meeskondliku võistlusega, kus tulemuse kirja saamiseks peavad mõlemad liikmed finišisse jõudma. Cannondae Vas Arabay tiimi esindav Steinburg asub võistlustulle koos Monica Calderoniga.