Laupäeval tuleb kuni kuus kraadi sooja

Öösel on pilves selgimistega ilm. Põhja-Eestis võib sadada kohati vähest lund ja lörtsi. Puhub kagu- ja lõunatuul mandril 4–9, hommikul puhanguti kuni 13, saartel ja rannikul 8–13, puhanguti kuni 18 m/s. Õhutemperatuur on –1 kuni +3 kraadi.

Peipsi järvel puhub kagutuul 4–9, pärast keskööd tugevneb puhanguti 12, hommikul 15 m/s. Ilm on peamiselt sajuta. Nähtavus on hea. Õhutemperatuur on 0 kuni +1 kraadi.