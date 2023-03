Kirglikult rahvakultuurile tuksuv süda tõi Maie Oravale kultuurkapitali elutööpreemia

65 aastat Virumaal tantsuõpetajana tegutsenud Maie Orav lõpetas kooli 17-aastaselt ja toonase kombe kohaselt suunati ta peale seda tööle. Orava rahvatantsutee algas Väike-Maarjas. Kultuurimajas tuli tööd teha igas vanuses inimestega. “See oli taidluses väga aktiivne aeg, tase oli väga kõrge. Inimesed tegutsesid, omamoodi oli see ka võimalus Eesti asja ajada,” meenutab Orav. Tänapäeval rahvatantsukorüfee sõna “taidlus” kasutamist siiski õigeks ei pea, vaid eelistab ise öelda, et tantsuansamblid on eesti rahvakunsti professionaalid. Tuntud tantsujuht on oma töös konkreetne ja põhjalik, allahindlust ei tee ta rahvatantsumaailmas üheski aspektis.