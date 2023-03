Haljala vallas kaalutakse Vihula lasteaiarühma sulgemist

Võsu kooli Vihula lasteaiarühmas Särasilmad käib lähikonnast 16 last. Põhjuseid Vihula rühma sulgemiseks on Haljala valla kommunikatsioonispetsialisti Kent Kerneri sõnul mitu. "Esiteks hoone, kus lasteaed tegutseb, vajaks lähiajal suuri investeeringuid, et luua kaasaegne ja turvaline keskkond lasteaiarühma tegutsemiseks. Teiseks on tänasel kujul hoone ülalpidamiskulud kõrged, seda ka võrreldes teiste Võsu kooli lasteaiarühmadega," rääkis Kerner.