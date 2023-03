Kolumn: metamorfooside aeg

“Kõik on üürike, nii see, kes mäletab, kui ka see, keda mäletatakse. Vaatle lakkamatult, kuidas kõik sündiv sünnib muundumise käigus, ja harju mõttega, et midagi ei armasta terviku loodus nii väga kui muundada olemasolevat ning teha samasugust uut. Sest mingil viisil on kõik olemasolev seemneks temast tulevale.”