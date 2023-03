Pariisis ja Siberis saab ühe päevaga käidud.

Kohalikud on kõiksugu veidrate kohanimedega harjunud, kuid külaline võib suurte silmadega imestada, et mis kohanimed on Triigi ja Määri. Saaremaal elaval vanaemal või vanaonul Kanadas kukuksid ilmselt hambad suust välja, kui peaks välja ütlema Tõõrakõrve küla nime.