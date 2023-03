Kaidi Kivioja stardinumbriks on 15. Hooaja ettevalmistus on Eesti parimal naistriatleedil läinud hästi, kuigi alustas sellega tavapärasest hiljem. "Olen viiendat aastat tuttavas Monte Gordos, Portugalis ja suures pildis on läinud kõik plaanipäraselt," ütles Kivioja. "Sel talvel olen oma treeningprogrammi lisanud regulaarse jõusaalikava ja ujunud paremini kui kunagi varem. Ootan avastarti põnevusega, sest tahan näha, kus mu ujumine võistlusolukorras on."