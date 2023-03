Eesti mattub õhtul uttu

Pühapäeva öösel kandub madalrõhkkonna serva mööda üle Eesti lörtsi- ja vihmahooge. Lõuna- ja edelatuul nõrgeneb järk-järgult. Õhutemperatuur on +1 kuni +4 kraadi. Päeval saab tõusva õhurõhu foonil mõjusamaks idapoolne kõrgrõhuala ning on vaid üksikuid kergeid vihmasabinaid. Lõunakaare tuul on nõrk. Õhutemperatuur on +2 kuni +7 kraadi.