President Alar Karis: "Õppida tuleb seda, mis tõeliselt huvitab"

Noorte tehnikahuviliste jaoks toimuv CADrina 2023 sai vägeva avapaugu ning president Karis toonitas oma kõnes, et vaid siis, kui meil on piisavalt tehnoloogiat mõistvaid inimesi, saame tagada, et ükski tehnoloogia ei lähe üle käte ja et inimene juhib tehnoloogiat, mitte vastupidi.