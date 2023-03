Päästjad kutsuti nädalavahetusel välja viiel korral

17. märtsil kell 19.44 kutsuti päästjad Rakvere linna Tammiku tänavale, kus majutusasutuses vajas abi naisterahvas. Päästjad tuvastasid maja teisel korrusel väga kõrge vingugaasi taseme ja selle, et tubades puudusid vingugaasi andurid. Kiirabi viis kannatanu haiglasse. Päästeamet tuletab meelde, et alates 1. jaanuarist 2022 on vingugaasiandur kohustuslik ka siis, kui hoones on tahkekütteseadmed, mis võivad ohtlikku vingugaasi tekitada. Nendeks on näiteks puuküttel ahi, kamin, pliit, katel vms.