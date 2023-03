Juubelit tähistav Vainupea pälvis Lääne-Virumaa aasta küla tiitli

VIROL-i tegevjuhi Sven Hõbemägi sõnul on Vainupea küla aastate jooksul teinud märkimisäärse arengu, seda nii elukeskkonna kui ka erinevate ürituste toimumispaigana. "Vainupeal korraldatakse kontserte, kogukonnaüritusi, sealhulgas talgupäevi. Kogukonna toel on rajatud laste mänguväljak paigaldatud infoviidad ja taastatud kohalik rippsild. Vainupea on igati väärikas esindama maakonda ka üleriigilisel konkursil," lisas Hõbemägi.