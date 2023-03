Linnusehoovi boss ja tallekeste isa Timmu puhkas samal ajal, kui kitseema talledega hoovis jalutas, rahulikult oma aias ja nosis heina. Tema jätab tallede kasvatamise ema õlule ning suundub peagi hoopis Palmse mõisa puhkama. Seda selleks, et planeerimata kitsetallesid ei sünniks. Teised poisina sündinud linnuse kitsed on nimelt sokud, Timmu on sikk.