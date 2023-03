Kaidi Kivioja pälvis Euroopa karikaetapil Melillas kaheksanda koha

Kivioja ujus 750 meetrit ajaga 10.46, seejärel sõitis 20 km rattaga 28 minutit ning lõpuks jooksis viis kilomeetrit ajaga 18.07. Koguaeg 59.14 andis eestlannale kaheksanda tulemuse. “Kõige rohkem olen ujumisega rahul,” kommenteeris Kivioja võistluse järel. “Mul on hea meel, et suutsin oma edasiminekut basseinis ka võistlusel realiseerida. Rattas tegin palju tööd, aga grupis head koostööd polnud ja tagasipöördes kaotasime samuti aega, mis tähendas, et kolmene jooksikute grupp jäi püüdmatuks.”

Kivioja tunnistas, et teda on talvel natuke seganud üks vigastus, mistõttu on tähtsad jooksutreeningud kannatanud. “Viimased kolm nädalat on mu jalg korras olnud ja tundub, et saan hakata jooksumahtu tõstma,” sõnas Kivioja. “See annab enesekindlust, et mu jooks saab olla palju parem, kui ta praegu on. Kokkuvõttes oli positiivne võistlus.”