Vanade rehvide puhul tootjavastutus praegu toimib. Tõepoolest, aastat seitse-kaheksa tagasi see nii ei olnud ja võib öelda, et vanade rehvide käitlemine on Eestis probleemiks olnud küll. Tulenes see sellest, et käitlusahela kõik osalised ei täitnud oma kohustusi. Osa turgudest kadus, jõuti pankrottideni ja tootjavastutusorganisatsioonid, kes olid enda arusaamade kohaselt vajalikud kulud teinud ning oma kohustused täitnud, olid fakti ees, et nende ülesanded on osaliselt täitmata. Paberite peal asi toimis, aga tegeliku rehvikäitluseni ei jõutud ja rehvid kuhjusid.