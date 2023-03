RMK looduses liikumise võimalusi kasutati mullu pea kolmel miljonil korral

RMK külastuskorraldusosakonna juhataja Marge Rammo ütles, et Eesti on metsarikas maa ning on oluline, et meie inimesed tunnevad rõõmu looduses käimisest ja metsas liikumisest. "Jõudsalt kogub populaarsust RMK loodud teabepunktide ning puhke- ja kaitsealade külastamine ka noorte seas," rääkis ta.