Eesti pakendiringlus suunab ärikliente keskkonda säästma

Murelapseks on peamiselt komposiitpakendid, mida ei saa ümber töödelda. Pakendile uue elu andmise asemel suunatakse need energiatootmiseks Iru soojuselektrijaama, aga ka prügimäele. Seetõttu on komposiitpakendi käitlemise kulud tunduvalt suuremad kui monopakendil. Pakendite taaskasutus säästab loodust ning muudab tootmise efektiivsemaks. Rahvusvaheliselt muutub kogutud ja sorteeritud pakenditest saadav tooraine üha olulisemaks.