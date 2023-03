Haljala vallas liiklusõnnetusse sattunud juht pääses napilt halvimast

Võsu poolt Haljala suunas Renault Trafficuga liigelnud Taivo (26) ei osanud öelda, mis täpselt juhtus, aga tema teekond lõppes kraavis. Mees sõitis napilt mööda pea 20 sentimeetri jämedusest kuusepuust. "Vedas, et kuusega laupa ei pannud. Hea, et keegi vastu ei sõitnud," rääkis Taivo sündmuskohal puksiiri oodates.

"Kindlustus ja kasko on olemas. Võib öelda, et see oli õnnelik õnnetus," lausus Taivo.