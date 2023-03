Riik hakkab toetama ajateenijate eluasemelaenu maksmist

Ministeeriumi sõnul põhjustab ajateenistus palju vastumeelsust neile, kellel on maksekohustused. Hullematel juhtudel üritatakse ajateenistusest lausa kõrvale hoida. Seaduse tasandil pole ajateenistuses viibimise ajal maksepuhkust ette nähtud. Pangad on üles näidanud kohati paindlikkust ja võimaldavad laenu põhiosa ajatamist, kuid intresse tuleb ikkagi tasuda.

Eluasemelaenu intresside hüvitist makstakse edaspidi ajateenijale, kes on võtnud laenu elamu või korteri soetamiseks. Lisaks antakse hüvitist neile, kes on soetanud laenuga maatüki elamu ehitamise eesmärgil. Hüvitist makstakse eluasemelaenu intressimäära ulatuses. Kui ajateenija on eluasemelaenu kaaslaenusaaja, makstakse hüvitist 50 protsenti intressimäära ulatusest. Määrus jõustub 1. aprillil.