Kadrinas loovutas verd kolm esmadoonorit

Kadrina rahvamajas korraldatud doonoripäeval olid viimaste vereloovutajate seas kunagised klassivennad Marek Tank ja Tarmo Aasumets (mõlemad 35), kes ei olnud teineteist kümmekond aastat näinud. Mehed muhelesid, et hakkavad siis edaspidigi rahvamajas vereloovutusel kohtuma. Tank on juba kogenud doonor, ta alustas vereloovutaja teekonda ema eeskujul. Kuna tal on AB-negatiivne veregrupp, annab verekeskus talle sõnumitega tihtilugu märku. Kadrinlasel meeldibki just kodukandis verd loovutada, sest Kadrinas ei ole doonoripäeval nii palju rahvast kui näiteks Rakveres.