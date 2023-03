Elektridriftikartide sisehalli avamist tuleb veel oodata

Mittetulundusühingu Aurum21 Development eestvedamisel said juba aasta lõpuks tehtud vajalikud ettevalmistused, et elektridriftikardid saaksid vurisema hakata. Paraku on Rakvere Jaama puiesteel asuvasse kaarhalli rajatud 360-ruutmeetrine siserada seni avamata, sest linnalt pole saadud hoonele kasutusluba.Õigupoolest pole tänase seisuga luba linnalt veel ka taotletud, kuna hallis on täitmata mõned olulised ehitusseadustikus sätestatud nõuded. Põhiliselt puudutavad need tuleohutust.