Lõppenud kooselu finaaliks kujunes ligi kahe miljoni suurune nõue

Teisipäeval teises saalis toimunud kohtuistungi eel oli õhk pingest paks. Känd väljendas oma pahameelt, et mis on ajakirjandusel asja kahe eraisiku vahelise vaidluse kajastamisel. Toimetuse tähelepanu pälvis samuti suur kahjunõue ja see, mis on selle kahjunõude taga. Kohtumaja sekretär selgitas naisele, et tegemist on avaliku ruumiga ja istungit pole kinniseks kuulutatud.