Muuga maanaised seisavad oma spordihoone eest

Rauno Võrno vastas müügiplaani kommenteerides esimese hooga, et “täna on see kuulujutt”. Seejärel vihjas ta asjaolule, et mitmeotstarbelist spordihoonet kasutatakse vähe ja müügiteema on jutuks olnud. “Omavalitsuste rahakotid on tühjad, kulud tuleb üle vaadata,” nentis ta. “Kui teenust ei tarbita, siis järelikult pole sellele ka vajadust. Pinnapealseid jutte ja arutelusid Muuga spordihoone tuleviku üle on olnud. Erinevalt teistest valdadest pole aga Vinni veel midagi maha müünud. Täna on selle teema ümber kamaluga emotsiooni, pole võimalik olnud rahulikult asja arutada,” rääkis vallajuht.