Reinar Hallik: "Kui sa sõidad pikalt Ferrariga, siis lõpuks harjud sellega ära"

Meeskonna eestvedaja Reinar Hallik rääkis, et mäng oli äge, pakkudes publikule kõike. "Ütlesin poistele riietusruumis ka, et see on preemiamäng ja jääb neile pikaks ajaks meelde. Saal oli rahvast täis ja toimus kõike. Mäng läks lisaajale, treenerite vahel toimus väike sõnelus ja lõpuks saime võidu ka. Isegi Tartu lapsevanemad tulid mulle ütlema, et see mäng oli vägevam kui Euroliiga," naeris Hallik.