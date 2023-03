Koolijuht ütles, et konkursi komisjon lähtus sellest, et kõigi kolme õppejuhi kogemustepagas ja isikuomadused täiendaksid üksteist. "See polnud küll taotluslik, aga on väga tore, et meil asuvad tööle kolme erineva põlvkonna õpetajad: Mailen Remmelg olles kõige noorem, asub tööle kõige noorematega, Reesi Sirvi 5.-9. klassidega ja Evelin Tiiter gümnaasiumiga," märkis ta ja lisas, et õpetajatest valis ta komisjoni inimesed, kes väärtustavad nüüdisaegset õpikäsitlust.