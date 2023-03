Tapa elanikke lahutas paar sekundit kindlast surmast

OLE raudteeohutussaadik ja Eesti Raudtee kommunikatsioonijuht Monika Lilles rääkis, näeb pidevalt olukordi, kus raudteed ületatakse veendumata enda ja teiste ohutuses. Seda, et ühes asukohas juhtub seda mõne päevase vahega kolmel korral, tema töös aga tihti ette ei tule.

"Need kolm juhtumit toovad tähelepanu alla olukorrad, mis ühelt poolt on inimlikud, kuid teiselt poolt eiravad igasugust loogikat enda elu kaitsmisel. Nende kõigi ühine nimetaja on raudteeohutuse põhitõdede ignoreerimine," sõnas Lilles.