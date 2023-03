"Nende selgroog ongi väga paindlik, siiski mitte väänamisele. Evolutsioon on balanseerinud loomi selliselt, et nende distaalsed (kehatüvest kaugemal- K. V.) lihased on kergemad, kui proksimaalsed (kehatüvele lähemal- K. V.) lihased. Kuna distaalsed lihased on kergemad, võimaldavad need loomadel oma jäsemeid kiiremini liigutada," selgitas Kapalo.