Kersti Suun-Deket pärjati aasta sotsiaaltöötajaks

"Sotsiaaltööga tegelevad võimekad, empaatilised ja suure missioonitundega inimesed, kes väärivad tunnustust nii valdkonnas endas kui ühiskonnas laiemalt. Mul on hea meel, et tänu ESTA ja sotsiaalministeeriumi koostööle saame seda pidulikult avaldada," sõnas sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo. "Niisamuti saame vaid koos ja ühise pühendumisega töötada selle nimel, et sotsiaaltöö juurde leiaks tee senisest veel enam teotahtelisi inimesi ja et nad oma potentsiaali ka väärikalt rakendada saaksid," lisas minister.