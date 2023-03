Fosforiidi pudedus muudab kaevandamise keeruliseks

Vesta Kaljuste arvutused näitavad, et Toolse maardlas (selle kohal on praegu Aru-Lõuna lubjakivikarjäär), kus fosforiidikiht on õhem ja fosfori sisaldus kivimis vaid 10 protsenti, tuleks ülesande täitmiseks kaevandada 108 miljonit tonni mäemassi. Kaevandusala suuruseks kujuneks 17 ruutkilomeetrit.