Kiri: mina kahemehe isaga ei räägi

“Õpetaja ütles, et kui lõputunnistusel on matemaatika järel vähemalt 51 protsenti, siis on okei. Eks õps peab ise need protsendid välja arvutama. Olen juba seitse aastat koolis käinud, aga ega ma protsenti veel arvutada ei oska. Vähemalt nüüd ei saa see nohik ja läbinisti viieline enam uhkustada. Eks nad panevad talle 100 protsenti ja annavad kiidukirja. See pole minu teema, sest kui mina õpetaja laua juurde tunnistust saama lähen, on kiidukirjad alati juba otsas.