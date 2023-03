Liikuvusest ja liikumatusest

Olin seisukohal, et rooli keeramiseks peab olema juhiluba ja suguelu elamiseks abielutunnistus. Samas sõitsin jalgrattaga mööda Tartut, Helsingit ja Budapesti ning rahuldasin end iga päev. Arvasin, et auto on nagu eriti kiire jalgratas ja seks nagu eriti hea masturbatsioon.