Vabatahtlike seltsiliste liikumine pälvis tunnustuse

Lääne-Virumaa vabatahtlike seltsiliste koordinaator Katrin Nõlvaks rääkis, et hetkeseisuga pakuvad maakonna seltsilised tuge 94-le seltsi vajajale. "Suur töö on juba ära tehtud ja tänaseks seltsilised oma vajalikkuse tõestanud. Inimesed otsivad aktiivselt meiega kontakti. Nii need, kes soovivad seltsi pakkuda kui seltsi vajajad," kõneles Katrin Nõlvak.

Ta selgitas, et seltsilised pakuvad vanemaealistele ja erivajadustega inimestele suhtlemisvõimalust ning toovad neid nelja seina vahelt välja. Näiteks käidi eelmisel kuul kinos filmi "Suvitajad" vaatamas ja kõigi seltsi vajajate jaoks oli see esmakordne võimalus külastada Rakvere teatrikino.

Vabatahtlike seltiliste Lääne-Virumaa koordinaatori assistent Piret Saul-Gorodilov ütles, et Lääne-Virumaal on liikumine tugevalt kanda kinnitanud. "Seltsilisi on meil peaaegu 30, aga abivajajaid on üle 90," nimetas ta. Noorim seltsiline on 16-aastane ja vanim 96-aastane. "Seltsilised saavad hästi hakkama, aga alati oleks neid juurde vaja," lausus Saul-Gorodilov.