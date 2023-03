Reoveeuuring näitab, et Rakvere on kokaiinitarvitamises Eestis esikohal

Ida prefektuuri narko- ja organiseeritud kuritegevuse talituse juht Dmitri Kabanovi sõnul paistavad narkootikumide tarvitamisega meie maakonnas silma eelkõige suuremad maakonna keskused. "Läbi aastate on näha raskete narkootiliste ainete, nagu sünteetiliste opioidide, tarvitajate arvu langemist, samas on tõusnud kokaiini tarvitajate arv," tõdes Kabanov ja lisas, et sel aastal on politsei konfiskeerinud peamiselt kanepit ja kokaiini. "Kui aastaid tagasi oli kokaiin võrreldes teiste narkootikumidega oluliselt kallim, siis selle hind ei ole ajas oluliselt tõusnud," avaldas Kabanov ning nentis, et praeguseks on see aine inimestele taskukohasem. See võib olla ka üks põhjustest, miks politsei kokaiini vahendajaid rohkem tabab. Politsei ülesanne on Kabanovi sõnul lõhkuda vahendajate võrgustikud ja ära hoida narkootiliste ainete jõudmine tänavatele.