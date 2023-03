Peaaegu auto alla jäänud naine võeti kolm kuud hiljem hoopis naiseks

"Kuupäeva me ei vaadanudki ja sellepärast me ei tulnud. Alles nüüd saame aru," rääkis Anton, kes registreerimisel ka pisut vigurit tegi ja enda "jah" sõnaga pisut viivitas, et pinget õhus hoida. Linnavalitsuses teati rääkida, et noored polnud päris lõpuni kindlad, kas nad tulevad registreerima, kuid lõpuks otsustati ikkagi viimase kasuks. Noorpaari tuli kimbu tulpidega õnnitlema Aleksandrale lähedane isik, kes noortele palju edu soovis. Antonile ütles ta eraldi, et ta hoiaks Aleksandrat.