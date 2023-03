Raamatukogud uurivad, mida ootab lugeja ja mittelugeja

Lea Lehtmets nimetas, et raamatukogudel on võimalik saada riigilt raha Kiirendi programmi kaudu, et hankida sisustust või vahendeid, et raamatukogu oleks veel atraktiivsem. "See on keskkonnasäästlik ja ringmajanduslik: ei pea kõike ise ostma, kui saab laenutada. Soovime teada, mis oleksid veel need asjad, mida inimesed tahaksid laenutada, mida meisterdada, õmmelda või parandada."



Praegu, kui on suundumus hakata raamatukogusid üsna kergekäeliselt kinni panema, huvitab Lehtmetsa sõnul raamatukogusid, mida nad saaksid teha, et kohalikud inimesed ei laseks neid sulgeda, vaid neil oleks soovi ja põhjust raamatukokku tulla. "Pannakse kinni need, mida inimesed ei kasuta," nentis ta.



Sellepärast ongi tarvis, et inimesed paneksid kirja oma soovid ja mõtted. Lea Lehtmets rõhutas, et siis saavad raamatukogud tegutseda selle nimel, et inimene leiaks sealt midagi vajalikku, mille kohta praegu ei oska arvatagi, et raamatukogu võiks olla see koht, kus selliseid asju teha saab.



"Kui tehakse uuringust kokkuvõtteid, saab iga raamatukogu tema kohta käiva informatsiooni ja sellest ise teha oma järeldused, samas tekib ka maakondlik üldpilt," ütles peaspetsialist.

Küsitlust saab täita nii elektrooniliselt kui paberil. Linke küsitlusele jagavad raamatukogud oma kodulehekülgedel, kohaliku omavalitsuse veebilehtedel ja sotsiaalmeedia kontodel. Paberankeedid leiab raamatukogudest. Vastamine on anonüümne.