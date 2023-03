Väikese Printsi laureaat toob lavale sõna ja "Metamorfoosi"

"Kas pole imeline juhus, et saade sai valmis just enne rõõmsat uudist, et Taavi Tõnisson on Väikese Printsi auhinna laureaat," ütles Raadioteatri toimetaja ja sarja "Sõna on laval" autor Pille-Riin Purje. "On ju Saint-Exupéry "Väikese printsi" kreedo "Kõige tähtsam on silmale nähtamatu" ka Raadioteatri tunnuslause," lisas ta.