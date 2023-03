Alar Karis tutvus Moe peenviinavabrikuga

Alar Karis saabus Moe peenviinavabrikusse kolmapäeva pärastlõunal. "Kutsusime presidenti ja teda huvitas, millega me tegeleme. Me tutvustasime talle nii muuseumit kui tootmist," rääkis peenviinavabriku juhataja Liisa Luhaste.

Selgus, et Karis on õllesõber. "Ta proovis meelsasti meie Tapa IPA-t. Seal on natukene rohkem humalaid kasutatud, võrreldes näiteks laager-tüüpi õlledega. Meie IPA riimub hästi Tapaga. Sellepärast on tal ka selline nimi," ütles Luhaste. Tapa IPA on 6,5-protsendine õlu, mida peenviinavabrik turustab 0,33-liitristes plekkpurkides.