Kellakeeramine lööb une sassi

Pühapäeval läheme taas üle suveajale. Suveajale üleminekut hakati rakendama I maailmasõja ajal selleks, et vähendada energiakulutusi. Esimene selle kombe edendaja oli Benjamin Franklin aastal 1784, kuna märgati, et inimesed põletasid õhtuti rohkem küünlaid ja magasid hommikuti üle koiduaja. Tõstes suvel aga aega tunni võrra edasi, põletasid inimesed vähem küünlaid ning ei kaotanud ka hommikust päikesevalgust. Tuleb tõdeda, et vaidlus selle üle, kas suveajale üleminek säästab energiat, kestab siiani. Kindel on, et meie tervist mõjutab kellakeeramine küll.