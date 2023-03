Kutsika soetamisel tasub olla tähelepanelik

Kutsika võtmine on suur vastutus.

Loom on pereliige, kes vajab hoolt ja tähelepanu ning kelle heaolu peab olema tagatud. Üheks populaarsemaks lemmikuks on kindlasti koer. Soovides, et ühiselt veedetud hetked pakuksid rõõmu ja positiivseid emotsioone võimalikult pikaks ajaks, tuleb hoolega mõelda, kas ollakse selliseks vastutuseks valmis.