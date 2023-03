Kevadine jalgrattahooldus pole raketiteadus

Nagu vanarahval oli kombeks öelda, et rege rauta suvel, vankrit talvel, soovitatakse ka rattahooldus teha enne, kui ratas keldrisse talvekorterisse paigutatakse. Kui aga sügisel ustava sõiduvahendi hooldus tegemata jäi, tasub see töö ette võtta nüüd vahetult hooaja alguses. Kergema hooldusega saab rattasõidusõber ise ka hakkama, lihtsamaks teeb asja võimalus kaherattaline spetsialistide kätte hooldusesse viia. Rakvere kesklinnas hooldavad rattaid Rattabaas ja Rix Ratas.

Rakveres Rix Ratta nimelist rattapoodi pidav Riho Lüüs tõdes, et rattahoolduse järjekord on praeguseks juba üsna korralik. “Eks esimeste päikseliste päevadega üldiselt ärgatakse ja meenub, et ratas on tarvis sõidukõlblikuks sättida,” nentis Lüüs.