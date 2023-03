Missugune linn on kõige linnurikkam?

Linnade linnuvaatluspäeva koordinaatori Tarvo Valkeri sõnul on kevadiselt soe aeg kohale meelitanud juba hulgaliselt rändlinde ning ka ülejäänud nädal tõotab ilmaprognooside põhjal tulla üsna kevadine. "Seetõttu on väga suur tõenäosus kohata ka linnades äsja saabunud rändlinde. Just rändeperioodil võib linnades kohata rohkelt selliseid linnuliike, kes pole kaugeltki tüüpilised linnalinnud," innustas Valker vaatlusi tegema.