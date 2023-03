"Oli mõnus soe ilm, aken oli mul lahti. Kuulsin juba kaugelt, et rong laseb pikalt signaali, tõstsin pilgu üles ja nägin naisterahvast, kes tuli perearstikeskuse poolt. Tapa ülesõit on lai, terve see aeg oli ninapidi telefonis. Ma isegi ei näinud, kas tal kõrvaklapid olid kõrvas või mitte. Rong lasi terve aeg signaali," kirjeldas Sten.