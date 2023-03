Rakvere teatri loomingulise juhi konkursile laekus viis avaldust

Rakvere teatrijuht Velvo Väli ütles, et loomingulise juhi konkursile laekus tähtajaks viis avaldust. "Huvi oli meeldivalt suur," sõnas ta. "See näitab, et Rakvere teater on kõnetanud vähemalt viit inimest ja ka neid, kes küll sellele mõtlesid, aga avaldust ei esitanud."



Teatrijuht kinnitas, et kõik kandidaadid vastavad konkursi tingimustele ja kvalifitseeruvad. Ta lisas, et ehkki tegemist on avaliku konkursiga, ei ole konkursi sisu avalik ja seetõttu osalevate inimeste andmeid ega nimesid ei avaldata.



"Moodustub komisjon, kes hakkab kõigi viiega kohtuma. Selle tulemusena selgub, kas valitakse ja kes valitakse," kommenteeris Väli konkursi edasist käiku. Kohtumised leiavad aset aprillikuu jooksul.



Komisjoni kuuluvad nii sihtasutuse Rakvere Teatrimaja nõukogu liikmed kui ka teatri töötajate esindajad. "Kõik komisjonis osalevad inimesed on ka teatrivaatajad, nii et võib öelda, et ka vaatajate hääl on esindatud," mainis Väli.

Teatrijuht selgitas, et kui komisjon on kõigi kandidaatidega kohtunud, selgub, kas uus loominguline juht on leitud või mitte. Nimelt on komisjonil õigus kuulutada konkurss nurjunuks, kui sobivaks ei osutu ühegi kandidaadi nägemus teatri loomingulisest arengust.



"Kui komisjon on oma otsuse teinud, algavad personaalsed läbirääkimised. Meie soov on järgmist hooaega alustada konkursi tulemusena parimaks osutunud loomingulise juhiga," sõnas Velvo Väli.