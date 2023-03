Roelas napib vabatahtlikke päästjaid

Vabatahtlik päästekomando on Roelas tegutsenud juba 18 aastat. Selle masinapargis on päästeametilt saadud 2000. aasta päästeauto, lisaks üks vanem paakauto – mõlemad Scaniad. Veneaegset tehnikat operatiivautodena enam arvel ei ole. Arvude järgi on heal tasemel ka komando võimekuse näitajad. Eelmise aasta viimases kvartalis oldi valves 88 protsenti kogu ajast, väljakutse saabudes on reageerimise kiirus viis minutit. Muljet avaldav, arvestades, et reageerimisvalmis komandoliikmeid on praeguseks alles vaid kolm.